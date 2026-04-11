Такого немає майже ніде у світі: посол ЄС назвала головну проблему Верховної Ради

Кількість депутатів у парламенті зменшувати не варто.

Український парламент часто з дуже великим "скрипом" приймає складні рішення. І однією з причин, цього, є надзвичайно високий поріг для ухвалення законів, встановлений у Конституції. Про це сказала в інтерв’ю УНІАН посол ЄС в Україні Катерина Матернова, зазначивши, що такого підходу немає фактично в жодному іншому парламенті.

"Потрібно 50% плюс один голос, але не від депутатів, присутніх у залі, що є нормою в інших парламентах. Необхідно 50% плюс один голос від теоретичної кількості депутатів, тобто від 450 депутатів. Це число включає депутатів з тимчасово окупованих територій та Криму. Фактично ваш парламент ніколи не мав повного складу у 450 депутатів, однак вимога у 226 голосів залишається", - пояснила Матернова.

Вона додала, що з поточною кількістю депутатів, яка становить близько 385 осіб, це фактично передбачає 60% голосів існуючих депутатів. У світі дуже мало парламентів, які на регулярній основі працюють із такими вимогами. Зазвичай подібні "супербільшості" застосовуються для спеціальних законів або конституційних законів чи різних типів законів з дуже високими порогами, але не для звичайного законодавства.

"Я переконана, що немає у світі парламенту, який міг би на постійній основі ухвалювати рішення за такого рівня підтримки. Це надзвичайна більшість - у 60%... За нинішніх умов українська Конституція фактично вимагає 60% підтримки для ухвалення одного закону. Я не знаю, чи люди, коли так критикують Раду, усвідомлюють, що це не є нормою для інших країн", - зазначила вона.

Вона пояснила, що, на її думку, не варто зменшувати кількість депутатів:

"Однак вимога 50% плюс один голос від кількості депутатів, якої в реальності ніколи не існувало, є дуже високим і складним порогом, який дуже важко виконати".

Проблеми у Верховній Раді

Раніше народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що політична криза є перешкодою для прийняття багатьох актів. І не тільки, що стосуються МВФ, а й тих, що стосуються євроінтеграції.

13 березня народний депутат з групи "Відновлення України" Олександр Юрченко зазначив, що десятки нардепів з партії "Слуга народу" написали заяви про звільнення. Йдеться, за його даними, про 50-60 осіб.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський заявив, що народним депутатам України доведеться або "служити" у Верховній Раді, або йти на фронт.

