Велика Британія розробляє масштабний план підготовки до війни, – Sky News

План передбачає підготовку цивільної інфраструктури та населення.

Велика Британія готує нову версію масштабного плану підготовки всієї країни – від армії та поліції до лікарень і промисловості – до воєнного стану. Як заявив глава збройних сил Британії Річард Найттон у коментарі Sky News, оновлена версія буде спиратись на уроки холодної війни, але "у сучасному контексті, у сучасному суспільстві, із сучасною інфраструктурою".

Задуманий під час Першої світової війни, попередній збірник цілком секретних, регулярно відпрацьовуваних і оновлюваних військових довідників зробив Велику Британію однією з найбільш підготовлених країн світу до конфліктів – і однією з найстійкіших.

Він містив докладні списки та вказував шлях до додаткових планів мобілізації не тільки військових, а й цивільного населення та промисловості в умовах кризи, а також до закриття шкіл, звільнення лікарень, нормування продуктів харчування і навіть зберігання національних скарбів.

Однак на початку 2000-х років уся система військових планів Великої Британії, утримання якої обходилося дуже дорого, була тихо списана.

На запитання про те, чи відроджує Велика Британія старі урядові військові плани, головний маршал авіації Найттон відповів: "Думаю, так".

Новий план передбачає забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції та системи водопостачання, не тільки до стихійних лих, таких як повені, але й до загрози війни.

Він також сказав, що цивільне населення має усвідомлювати, що відносний мир, яким Велика Британія насолоджувалася останні 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.

"Це вимагає від нас просвіти населення та допомоги йому в розумінні деяких із цих загроз, а також у розумінні того, що вони можуть зробити для підтримки країни і, можливо, збройних сил", – заявив Найттон.

Напад Росії на НАТО

Від західних чиновників надходять численні тривожні сигнали про можливість збройного нападу з боку Росії.

Заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначив, що ці сигнали мають під собою реальне підґрунтя, однак коли і як Росія зважиться на вторгнення, залежатиме від наявних у них ресурсів і від того, як у них йтимуть справи в Україні.

