'Делікатне питання': посол ЄС відповіла, коли Україна може вступити в Євросоюз

Офіційно ЄС не схвалював 2027 рік як дату вступу України.

Наразі тривають дискусії щодо потенційного вступу України у Євросоюз до 2027 року. Наскільки реалістичні ці терміни та від чого буде залежати результат, розповіла в інтерв’ю УНІАН посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Передусім вона зазначила, що офіційно ЄС не позиціонував 2027 рік як дату вступу України.

"Думаю, що дата 2027 року була включена в обговорення 20-пунктного мирного плану, який розглядався деякий час тому, а також під час тристоронніх переговорів за участю США та Росії. Не думаю, що Європейський Союз коли-небудь офіційно схвалював цю дату", - зауважила Матернова.

Відео дня

Вона підкреслила, що у Євросоюзі сподіваються на прискорення цих обговорень, однак говорити про конкретну дату до завершення всіх необхідних реформ – недоцільно.

"Гадаю, що комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, яка нещодавно була тут, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначали, що конкретні дати вступу, коли реформи ще не завершені, є делікатним питанням. Тож обговорення, безумовно, тривають, вони не завершені", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи може членство України в ЄС стати частиною мирних переговорів, Матернова зауважила, що встановлення миру могло б дати поштовх багатьом важливим процесам, однак важливо не зупинятися на шляху реформ.

"Я б не бажала нічого більше, ніж якнайшвидшого встановлення сталого миру в Україні. І я думаю, що це, безумовно, могло б створити імпульс для багатьох речей. Але поки ми готуємося до миру, я вважаю важливим продовжувати реформи. Президент Зеленський сам сказав, що реформи важливі не для ЄС, а передусім для України, щоб після настання миру вона стала стабільною та процвітаючою країною", - підкреслила вона.

Вступ України в ЄС

Раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий.

Чиновниця зазначила, що Україна є ключовим партнером для блоку в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти глобальній конкурентоспроможності. Однак надії на вступ країни до ЄС цього року не виправдаються.

Також нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в НАТО не може бути вирішене в короткостроковій перспективі.

