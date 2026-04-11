Зеленський: Британії варто повернутись в ЄС, якщо Трамп вирішить вийти з НАТО

Президент України пропонує нову архітектуру безпеки Європи без США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія має розглянути повернення до Європейського Союзу, якщо США вирішать вийти з НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю подкасту The Rest is Politics, передає The Telegraph.

Український лідер наголосив, що європейська безпека у разі виходу США з НАТО повинна базуватися на посиленому ЄС.

"Якщо США справді розглядатимуть вихід з НАТО, то безпека Європи буде базуватися виключно на ЄС – але не в його нинішньому вигляді", – зазначив Зеленський.

Відео дня

Президент запропонував розширити Євросоюз за рахунок ключових країн, зокрема України, Великої Британії, Туреччини та Норвегії.

За його словами, у такому форматі ЄС зможе створити потужну військову силу, яка перевищить потенціал Росії та забезпечить контроль над морем, повітрям і суходолом.

Президент України також підкреслив, що на тлі зростання загроз з боку Росії Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.

"Європа повинна думати насамперед про безпеку – як зберегти своє життя, історію та незалежність", – наголосив він.

Україна, яка отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, розглядає членство в блоці як ключову гарантію безпеки. Водночас переговори про вступ, розпочаті у 2024 році, залишаються складними і тривалими.

Напруження між США і союзниками

Заява пролунала на тлі погіршення відносин між Дональдом Трампом та союзниками по НАТО. Американський лідер раніше допускав можливість виходу США з альянсу, називаючи його "паперовим тигром".

Водночас між Вашингтоном і європейськими партнерами зростають розбіжності, зокрема через конфлікти на Близькому Сході та підходи до війни.

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше неодноразово виключав повернення країни до ЄС, однак заявляв про прагнення поглибити економічну співпрацю з блоком. Офіційної реакції Лондона на слова Зеленського наразі немає.

