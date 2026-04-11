Командира одного з корпусів зняли через втрату Сіверська, - ЗМІ

Генерал оприлюднив звернення, у якому повідомив про свою відставку, але не назвав причину.

Після втрати міста Сіверськ на півночі Донеччини з посади зняли командира 11-го корпусу Сергія Сірченка. Сам військовий підтвердив своє звільнення, подякувавши підлеглим за службу.

Сірченко оприлюднив звернення вранці 11 квітня. У ньому він зазначив, що провів на посаді майже 500 днів – безпосередньо на передовій, разом із військовими на одному з найгарячіших напрямків фронту.

У своєму зверненні командир визнав, що не був ідеальним:

"Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами".

За даними джерел "Української правди" серед військових у зоні відповідальності корпусу, однією з ключових причин кадрового рішення стала саме втрата Сіверська.

Як повідомляв УНІАН, російські війська змогли захопити Сіверськ, скориставшись складними погодними умовами – густими туманами, які спостерігалися на Донеччині у листопаді та грудні 2025 року.

23 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що з метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, чому нашим військам довелося відійти з Сіверська та чи має це великі загрози.

"Залишити війська, ті частини, підрозділи, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було прийнято відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти", - пояснив Сирський.

