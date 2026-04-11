Вчені рознесли міф про '2 літри води на день': скільки насправді треба пити

Універсальної норми споживання води не існує. Підхід "2 літри на день" – це лише умовне правило, яке не враховує індивідуальні особливості людини.

Поширене правило про необхідність випивати щонайменше два літри води щодня не має наукового підґрунтя. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Вісконсин-Медісон, результати роботи яких опубліковані в журналі Science.

У масштабному дослідженні взяли участь понад 5600 осіб із 26 країн – від немовлят до людей віком 96 років. Вчені застосували метод "маркованої води", який дозволяє точно визначити, як рідина циркулює в організмі.

За словами одного з авторів дослідження, професора Дейла Шоллера, правило "восьми склянок" ніколи не мало серйозного наукового підтвердження.

"Наука ніколи не підтримувала це правило, адже воно плутає загальний обіг води в організмі з водою лише з напоїв", – пояснив він.

Скільки води потрібно насправді

Дослідження показало, що потреба у воді значно варіюється і залежить від:

віку та статі;

маси тіла;

фізичної активності;

клімату.

У середньому люди споживають від 1 до 6 літрів води на день, а в окремих випадках – до 10 літрів. Найбільшу потребу мають молоді та фізично активні чоловіки.

Експерти наголошують: значну частину рідини організм отримує з їжі – зокрема фруктів, овочів та інших продуктів із високим вмістом води. Саме це довгий час ігнорувалося в популярних рекомендаціях.

Замість суворого підрахунку "склянок" вчені радять орієнтуватися на природні сигнали організму:

відчуття спраги;

рівень енергії;

колір сечі.

Раніше УНІАН писав, те, що ми їмо на сніданок, особливо важливо для нашого серця як у цей день, так і в довгостроковій перспективі. Трьох кардіологів запитали, який найкращий для серця сніданок - усі відповіли одне й те ж. Детальніше - у матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: