Вчені рознесли міф про '2 літри води на день': скільки насправді треба пити

Поширене правило про необхідність випивати щонайменше два літри води щодня не має наукового підґрунтя. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Вісконсин-Медісон, результати роботи яких опубліковані в журналі Science.
У масштабному дослідженні взяли участь понад 5600 осіб із 26 країн – від немовлят до людей віком 96 років. Вчені застосували метод "маркованої води", який дозволяє точно визначити, як рідина циркулює в організмі.
За словами одного з авторів дослідження, професора Дейла Шоллера, правило "восьми склянок" ніколи не мало серйозного наукового підтвердження.
"Наука ніколи не підтримувала це правило, адже воно плутає загальний обіг води в організмі з водою лише з напоїв", – пояснив він.
Скільки води потрібно насправді
Дослідження показало, що потреба у воді значно варіюється і залежить від:
- віку та статі;
- маси тіла;
- фізичної активності;
- клімату.
У середньому люди споживають від 1 до 6 літрів води на день, а в окремих випадках – до 10 літрів. Найбільшу потребу мають молоді та фізично активні чоловіки.
Експерти наголошують: значну частину рідини організм отримує з їжі – зокрема фруктів, овочів та інших продуктів із високим вмістом води. Саме це довгий час ігнорувалося в популярних рекомендаціях.
Замість суворого підрахунку "склянок" вчені радять орієнтуватися на природні сигнали організму:
- відчуття спраги;
- рівень енергії;
- колір сечі.
Раніше УНІАН писав, те, що ми їмо на сніданок, особливо важливо для нашого серця як у цей день, так і в довгостроковій перспективі. Трьох кардіологів запитали, який найкращий для серця сніданок - усі відповіли одне й те ж. Детальніше - у матеріалі.