В Одесі через масштабну атаку РФ є загиблі та поранені, пошкоджено десятки будинків (фото)

Пошкоджено заклади харчування, об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

Російська окупаційна армія у ніч проти 11 квітня завдала по Одесі масованих дронових ударів, за попередніми даними, загинули дві молоді людини, кілька людей поранено. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Чергова ніч під атакою ворога принесла Одесі трагічні наслідки. Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", - розповів посадовець.

За його словами, суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування, об’єкти інфраструктури.

"З ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Фахівці закривають пошкоджені вікна, латають покрівлі та розчищають території від уламків і решток. Розгорнуто мобільний оперативний штаб, де представники районної адміністрації допомагають постраждалим мешканцям з оформленням документів на отримання допомоги з міського бюджету та компенсацій за програмою "єВідновлення", - додав Лисак.

Як уточнила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, загинула 37-річна жінка та 32-річний чоловік. Серед травмованих – 69-річна жінка, яку госпіталізовано.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 2. Ст. 438 КК України - вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей", - сказала Верба.

Оновлено 8.50. За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти житлової, цивільної, промислової, енергетичної та транспортної інфраструктури. У приватному секторі після влучання безпілотника спалахнув житловий будинок, саме там під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Також горів дах гуртожитку. Зафіксовано влучання безпілотника у 10 поверх 12-поверхівки. Окрім цього, пошкоджено транспорт і виникли численні осередки загорянь у різних районах.

"Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, що лунали під час ліквідації наслідків атаки. Попри складні умови, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі та не допустили поширення вогню", - наголошують у ДСНС.

Як писав УНІАН, вночі ворог атакував Одесу кількома хвилями. Першу тривогу було оголошено близько 00:15. Очевидці у соцмережах писали, що один з дронів влучив у житлову забудову, повністю зруйнувавши будинок, спалахнула пожежа. Згодом начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак підтвердив влучання, зазначивши, що у приватний будинок влучив дрон, а потім додав, що горить ще один житловий будинок та дах гуртожитку.

Крім того, ворог атакував Полтавську та Сумську області, є загиблий та багато поранених.

