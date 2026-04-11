Перша країна світу запускає безкоштовний мобільний інтернет для всіх

Користувачі мобільного зв'язку у Південній Кореї незабаром матимуть гарантований доступ до мобільного інтернету, навіть якщо оплачені гігабайти вичерпано і грошей на рахунку не лишилося. Про це пише The Korea Herald із посиланням на урядовий прес-реліз.

Повідомляється, що Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій Республіки Корея домовилося з трьома провідними операторами країни – SK Telecom Co., KT Corp. та LG Uplus Corp. – про гарантований доступ до інтернету для користувачів мобільного зв'язку. Всі абоненти отримають безумовний вихід в Мережу зі швидкістю 400 кбіт/с.

Очевидно, що такої швидкості буде недостатньо для перегляду потокового відео чи навіть комфортного перегляду більшості веб-сайтів. Але цього вистачить, наприклад, для користування месенджерами та картографічними сервісами.

За задумом корейських урядовців, так громадяни не потраплятимуть в ситуацію повного інформаційного блекауту, якщо у них вичерпався передбачений їхнім тарифом ліміт гігабайтів високошвидкісного зв'язку.

"В епоху штучного інтелекту та цифрових технологій мобільний інтернет став необхідністю. Щоб забезпечити щоденне спілкування та базовий доступ до інформації для всіх, важливо розширити їхнє право на доступ до інтернет-зв’язку", – йдеться у прес-релізі міністерства.

Боротьба за інтернет

У той час як в Південній Кореї доступ до мережі визнано базовою потребою людини, в Росії мобільний інтернет і загалом інтернет як такий перетворюється на розкіш, яку важко отримати.

Як писав УНІАН, останніми місяцями Кремль почав особливо активно посилювати контроль над інтернетом, побоюючись зростання суспільного невдоволення на тлі війни в Україні. Обмеження включають блокування сервісів, відключення мобільного інтернету та нові закони, що розширюють повноваження силових структур, зокрема ФСБ. За оцінками експертів, ці кроки є підготовкою до можливих масштабних репресій і базуються на досвіді Китаю та Ірану щодо контролю над онлайн-простором.

Вас також можуть зацікавити новини: