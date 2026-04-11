Японські астронавти планують 'підстрелити' стародавню комету: навіщо їм це потрібно

Вчені хочуть отримати зразки з найперших днів існування Сонячної системи.

Японське космічне агентство планує "підстрелити" древню комету – пробити в ній отвір, щоб витягти зразки ранньої Сонячної системи, що існували ще до утворення планет, і доставити їх на Землю. Як пише ecoportal.net, ціллю є крихітна комета 289P/Blanpain. Місія Next Generation Small-Body Return (SEBEL) має стартувати у 2034 році та доставити зразки на Землю у 2048 році.

Чому саме ця комета

Комета 289P/Blanpain має незвичайну історію. Виявлена в 1819 році, вона зникла з астрономічних записів і залишалася зниклою до 2003 року. Навіть тоді дослідники спочатку каталогізували її як навколоземний астероїд – її активність була настільки слабкою, що її ледь можна було зафіксувати.

Але саме ця низька активність робить комету такою привабливою. Маючи радіус близько 160 метрів, 289P/Blanpain виробляє набагато менше газу і пилу, ніж типова активна комета, що робить операції на близькій відстані значно безпечнішими для космічного апарата.

Ще один аргумент на користь дослідження комети полягає в її збереженості. Хоча зовнішня поверхня комети змінюється в результаті циклічного нагрівання та дегазації, однак під цією поверхнею знаходяться первісний лід і пил, які, можливо, залишалися практично недоторканими з найперших днів існування Сонячної системи.

Дві наукові цілі

Серед найважливіших знахідок місії можуть бути неушкоджені органічні молекули, потенційно включаючи амінокислоти.

"Якщо з-під поверхні комети будуть вилучені недоторкані досонячні органічні речовини, це стане прямим доказом того, що хімічні попередники життя прибули з міжзоряного простору, а не були зібрані локально", – зазначається в статті.

Друга мета спрямована на розуміння формування планет. Вчені досі не до кінця розуміють, як мікроскопічні пилові частинки подолали фізичні бар'єри, такі як опір газу, і злиплися в планетезималі кілометрового масштабу. Астронавти планують дослідити внутрішню структуру комети, шукаючи порожнини розміром у метр, які могли б зберегти структурні ознаки найранішої фази агрегації.

Як працюватиме місія

Космічний апарат складається з двох основних компонентів: орбітального транспортного засобу для далекого космосу, що забезпечує тривалий політ, і спеціалізованого посадкового модуля. Після запуску в 2034 році місія досягне комети 289P/Blanpain у 2041 році і проведе близько 1,5 року, картографуючи поверхню астероїда та збираючи зразки. Планується, що апарат здійснить посадку на Землю в 2048 році.

