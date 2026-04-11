Китай готується передати Ірану системи ППО на тлі крихкого перемир’я, - CNN

Пекін заперечує звинувачення, але розвідка США говорить про підготовку нових поставок озброєнь.

Американська розвідка вважає, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони вже найближчими тижнями. Про це повідомляють кілька джерел, знайомих із відповідними оцінками, передає CNN.

Йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), які становлять серйозну загрозу для низьколітаючої авіації. За словами співрозмовників, такі системи вже використовувалися під час нещодавнього п’ятитижневого конфлікту і можуть знову відіграти роль у разі зриву режиму припинення вогню.

Ця інформація з’явилася на тлі крихкого перемир’я між США та Іраном. Водночас Дональд Трамп готується до візиту в Пекін, де має зустрітися з Сі Цзіньпіном.

За даними джерел, Пекін може використовувати треті країни для маскування походження поставок. Це дозволило б уникнути прямої відповідальності за передачу озброєння.

У посольстві Китаю у Вашингтоні ці звинувачення заперечили. Там заявили, що Пекін "ніколи не постачав зброю жодній стороні конфлікту" і закликали США утриматися від "безпідставних звинувачень".

Розвідка також вважає, що Іран може використати паузу в бойових діях для відновлення свого військового потенціалу за допомогою іноземних партнерів. Зокрема, китайські компанії, за даними джерел, уже постачають Тегерану технології подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Окремо зазначається, що пряме постачання систем ППО з боку Китаю стало б новим рівнем підтримки Ірану на тлі конфлікту, в якому також бере участь Ізраїль.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що американський винищувач F-15 був збитий над Іраном "ручним ракетним комплексом із тепловим наведенням". Іран, зі свого боку, повідомляв про використання "нової" системи ППО, однак її походження не уточнювалося.

Аналітики зазначають, що Китай намагається зберігати баланс: з одного боку – підтримувати стратегічні відносини з Іраном, від нафти якого він залежить, а з іншого – уникати відкритого втягування у конфлікт, зберігаючи можливість заперечення своєї ролі.

Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю вирушив до Пакистану на переговори з Іраном щодо врегулювання ядерного спору та припинення війни.

Напередодні переговорів країни звинувачували одна одну в порушенні режиму припинення вогню. Іранці погрожували взагалі не приїжджати, хоча пізніше державні ЗМІ повідомили, що вони приземлилися в Ісламабаді. Також поки Венс перебував у літаку, Трамп зробив завуальовану погрозу вбити іранських лідерів, якщо вони не підуть назустріч.

