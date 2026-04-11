'Ми лише користувачі': Буданов зробив гучну заяву про українські дрони

Без власної елементної бази та систем наведення Україна стикається з обмеженнями у виробництві зброї.

Україна наразі критично залежить від іноземних технологій у виробництві дронів та озброєння. Країна фактично виступає лише користувачем, а не повноцінним виробником.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи на зустрічі з представниками бізнесу. Він наголосив, що навіть найсучасніші оборонні розробки мають іноземне походження.

"Усі наші супероборонні технології – дронові тощо – елементна база чия? Що там українського? Навіть 3D-принтер, на якому більшість деталей зроблено, не наш. У заливка в нього не наша. Ми користувачі, не більше", – заявив Буданов.

За його словами, Україна втратила ключові компетенції у виробництві систем наведення, що безпосередньо впливає на розвиток танкових і ракетних програм.

Він підкреслив, що за час повномасштабної війни країна не побудувала жодного танка, а виробництво ракет супроводжується серйозними обмеженнями.

"Скільки ми танків збудували? За час повномасштабної війни – нуль. Ракети почали виробляти, але там теж є нюанси, причому серйозні", – зазначив він.

Буданов також звернув увагу на складнощі з доступом до критично важливих компонентів. За його словами, частину необхідних елементів Україна не може отримати навіть від партнерів.

"Елементна база, певні вузли, агрегати нам просто не продають. Причому не продають наші союзники", – підкреслив він.

Посадовець додав, що ще близько 20 років тому Україна мала власні можливості для виробництва таких систем, але з часом їх було втрачено.

Останні заяви Буданова - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що без єдності українське суспільство не зможе вистояти у війні та реалізувати жодне рішення - навіть за найкращих умов.

Крім того, Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем, наголосивши, що вирішення війни може не затягнутися надовго.

Вас також можуть зацікавити новини: