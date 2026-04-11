Нафтопад все ближче: Трамп анонсував швидке відкриття Ормузької протоки

Президент США не назвав конкретних строків, але висловив впевненість, що Америці допоможуть інші країни.

США досить швидко забезпечать повноцінне відновлення судноплавства Ормузькою протокою, але це буде нелегко, заявив президент США Дональд Трамп журналістам, повідомляє Reuters.

За його словами, Америці готові допомогти інші країни. Однак американський лідер не назвав жодну державу, яка готова долучитися до відкриття протоки.

"Цю протоку використовують інші країни. Тож до нас приєднаються й інші країни, і вони нам допоможуть. Це буде нелегко... Я б сказав так: ми відкриємо її досить швидко", – зазначив Трамп.

Видання зазначає, що американський президент був незадоволений, що союзники по НАТО не допомагають у забезпеченні безпечного судноплавства Ормузькою протокою. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Трампом повідомив європейським урядам, що президент США хоче отримати конкретні зобов’язання щодо сприяння забезпеченню безпеки протоки вже протягом найближчих днів.

Блокування Ормузької протоки офіційним Тегераном з початку війни на Близькому Сході спричинило найсерйозніші в історії перебої у світових поставках енергоносіїв. Через протоку транспортується близько 20% світових поставок нафти та природного газу.

Блокування Ормузької протоки

3 березня стало відомо, що Іран заблокував Ормузьку протоку. Корпус вартових ісламської революції повідомив, що буде обстрілювати будь-які судна, що спробують пройти цим маршрутом.

20 березня, за даними ЗМІ Іран запровадив плату за прохід через Ормузьку протоку у 2 мільйони доларів.

4 квітня президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб відкрити Ормузьку протоку. Втім судноплавство протокою залишається суттєво обмеженим, хоча Іран пообіцяв відкрити її на два тижні. У середу, 8 квітня, танкери в Перській затоці отримали попередження про те, що вони стануть мішенями військових ударів, якщо спочатку не отримають схвалення іранської влади.

