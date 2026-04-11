У Росії назвали нову умову для миру в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров дав зрозуміти, що не підтримує надання гарантій безпеки Україні.

Росія повинна отримати гарантії безпеки. Без них завершення російсько-української війни неможливе. Про це свідчить відповідь міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на питання російських ЗМІ, яку наводить пресслужба МЗС РФ.

"Тепер, коли на горизонті позначилась перспектива політико-дипломатичного врегулювання, Євросоюз, добиваючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Опущу, що ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", - заявив російський міністр.

Він також дав зрозуміти, що не підтримує наразі надання гарантій безпеки Україні.

Окремо Ларов торкнувся теми становища національних меншин в Україні. Зокрема, Лавров згадав угорську громаду і повідомив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, а також повторив традиційні звинувачення в обмеженні прав російської та інших меншин.

Переговори про завершення російсько-української війни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією і США наразі відкладені. Український лідер додав, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але не в Москві і не в Києві. За його словами, саміт міг би відбутися в США, чи у країнах Близького Сходу, чи Європи.

Зі свого боку, очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що на наступних переговорах з РФ "ми почуємо багато чого нового". За його словами, удари по російських нафтових терміналах посилюють переговорну позицію України.

