Вищий спецсуд скасував виправдувальний вирок ґвалтівникам і вбивцям 13-річної дівчинки

Про це кореспондента УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

«Сьогодні, 15 серпня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ задовольнив касаційну скаргу прокуратури області на рішення Апеляційного суду Житомирської області, яким винесено виправдувальний вирок чотирьом особам, обвинуваченим у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), п. п 2,9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер цю справу направлено на новий судовий розгляд», - сказала Гоша.

Вона нагадала, що у квітні Апеляційний суд Житомирської області виправдав зазначених чотирьох осіб та звільнив їх з-під варти у залі суду.

На цю тему: Прокуратура оскаржує виправдання чотирьох ґвалтівників і убивць дівчинки

Прокуратура області не погодилась із рішенням суду й подала касаційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, за даними УМВС України у Житомирській області, 2 грудня 2005 року в Малинському районі 13-річна дівчинка, як завжди, йшла пішки зі школи додому. Біля автостанції школярку запхали в автомобіль четверо чоловіків напідпитку, вивезли її до лісосмуги, де згвалтували та вбили.

Зниклу дитину довго шукали. Залишки тіла дівчинки, випадково знайшов собака. Незабаром були затримані четверо підозрюваних і розпочалось слідство. Потім кримінальна справа протягом двох років слухалась в апеляційному суді Житомирської області на 42-х засіданнях. На обвинувачених працювали п’ять адвокатів, але злочинці були засуджені до тривалих термінів ув’язнення. Однак, громадськість і батьки загиблої дитини вимагали для гвалтівників довічного ув’язнення. Апеляційний суд Житомирської області 5 квітня 2013 року виправдав усіх чотирьох вбивць та відпустив їх з-під варти в залі суду.