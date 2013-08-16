«Врадіївське зґвалтування»: єгеря теж лишили під вартою

Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення продовжити утримання під вартою єгеря Сергія Рябіненка, підозрюваного у спробі вбивства і пограбування 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової, до 27 вересня.

Як повідомив УНІАН представник прокуратури в Миколаївській області, таким чином, 15 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури.

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Клопотання про утримання під вартою подане у зв'язку з тим, що термін досудового слідства по даному кримінальному провадженню продовжено до 27 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Центральний районний суд міста Миколаєва продовжив утримання під вартою підозрюваних у зґвалтуванні і спробі вбивства Крашкової капітана міліції Євгена Дрижака і лейтенанта Дмитра Поліщука до 27 вересня.

27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападі і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Поліщук і єгер Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним в зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.