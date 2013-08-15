Прокуратура заявляє, що доказів проти «врадіївських ґвалтівників» їй достатньо

14:39, 15 серпня 2013
Суспільство
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Адвокат жертви врадіївських насильників запевняє, що є докази проти всіх підозрюваних

Адвокат потерпілої заявляє, що докази є проти всіх обвинувачених у справі

Євген Стельмах - адвокат жертви врадіївських насильників Ірини Крашкової - запевняє, що є докази проти всіх підозрюваних. Про це він сказав у коментарі “Вестям”.

“Експертиза знайшла біоматеріал Дрижака. На одязі Ірини також знайшли сліди усіх трьох підозрюваних», - сказав Стельмах.

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У свою чергу, адвокат Євгена Дрижака Володимир Клименко запевняє, що його клієнт сподівається на своє виправдання: «На одязі Поліщука і Дрижака не знайшли слідів Крашкової, як і на її одязі - їх слідів. А ось на ремені Рябіненка виявили залишки крові Крашкової, під її нігтями - його ДНК. Також експертиза встановила, що всі підозрювані і Ірина того дня були тверезими», - цитує видання Клименка.

Проте, у миколаївській прокуратурі повідомили, що «доказів достатньо, щоб усі підозрювані пішли за статтями, які їм висувають («Умисний замах на вбивство)».

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

3 липня Центральний райсуд заарештував Дрижака до 15 серпня.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних із ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

14 серпня Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення продовжити утримання під вартою Дрижака до 27 вересня.

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