Підозрюваний у зґвалтуванні двох школярок перебуває під вартою

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Макіївки, в ході досудового розслідування в липні поточного року було встановлено особу чоловіка, який в кінці червня в Червоногвардійському районі Макіївки зґвалтував двох школярок. Ним виявився раніше неодноразово судимий за цей же злочин місцевий житель 1979 року народження.

За словами прокурора прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївки Ольги Щоголевої, в даний час прокуратурою зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої особи) та ч.2 ст.153 (насильницьке задоволення статевого потягу неприродним способом , вчинене повторно щодо неповнолітньої особи) КК України. Закон передбачає за цими статтями покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

«Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід - утримання під вартою», - зазначила прокурор.

У прес-службі запевнили, що «до кінця серпня обвинувальний акт вже буде направлений до суду».