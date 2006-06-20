Почався процес ліквідації консорціуму ”Металургія”

Господарський суд Запорізької області визнав Український промислово-інвестиційний консорціум (УПІК) “Металургія” (Запоріжжя) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Про це повідомляється в офіційній інформації суду, опублікованій в газеті “Голос України” від 16 червня 2006 року.

Згідно з повідомленням, суд 7 червня 2006 року прийняв рішення, згідно з яким УПІК “Металургія”, відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, визнаний банкрутом, і відкрив ліквідаційну процедуру (ст. 51 даного закону регламентує особливості застосування процедури банкрутства до боржника, який ліквідовується власником – УНІАН).

Ліквідатором призначений арбітражний управляючий Олександр ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ. Заяви кредиторів із претензіями до УПІК “Металургія” приймаються протягом місяця від дня публікації оголошення.

Довідка УНІАН. Український промислово-інвестиційний консорціум (УПІК) “Металургія” (Запоріжжя) створений в 2000 році.

Його учасниками є "Запорізький завод феросплавів", "Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе", меткомбінат "Дніпроспецсталь", "Полтаваобленерго", банк "БігЕнергія".

Статутний фонд консорціуму становить 110 млн. грн.