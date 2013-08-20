Батьківщина пропонує не садити за перевезення "шпигунської" апаратури

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що громадяни України, а також гості нашої держави, користуючись високотехнологічними продуктами світових виробників, перебуваючи на території України наражають себе на небезпеку бути притягнутими до кримінальної відповідальності за статтями 201 «Контрабанда» Кримінального Кодексу України та статті 359 «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації» Кримінального Кодексу, за якими передбачена відповідальність до 12 років позбавлення волі.

Зараз склалася правозастосовна практика, коли при перетині митного кордону України пристрої, які викликали підозру при митному контролі у працівників митниці, вилучаються і направляються в Службу безпеки України відповідно до статті 112 Кримінально-процесуального Кодексу України, де зокрема визначено, що у справах про злочини, передбачених статтею 359 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів СБУ, йдеться у пояснювальній записці.

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В рамках такого досудового слідства визначають, чи є технічний пристрій спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації, експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки і судових експертиз СБУ.

“По суті, експерти даного інституту визначають диспозицію статті 359 Кримінального кодексу України на підставі не чітких критеріїв, за якими, при бажанні, можна визнати спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації будь який пристрій з функціями фото-відео зйомки чи аудіо запису, наприклад, сучасний стільниковий телефон”, - наголошує автор.

Так, у статті 201 «Контрабанда» Кримінального Кодексу України законопроектом пропонується вилучити спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації зі списку речей, переміщення яких через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди.

Також пропонуються зміни до статті 359 Кодексу, згідно з якими придбання та збут спеціальних технічних засобів отримання інформації не є злочином, а злочинними будуть дії в разі використання їх із протиправною метою.