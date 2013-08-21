Головне за день: огляд топ-новин

Телеканал повідомляє про 500 жертв хімічної зброї в Сирії

Принаймні 500 осіб були вбиті в результаті газової атаки в східному передмісті Дамаска, - повідомив телеканал Аль-Арабія, посилаючись на сирійських активістів. Новина про хімічну атаку збіглася з візитом у Дамаск групи експертів Організації Об'єднаних Націй, які повинні перевірити інформацію про використання хімічної зброї в країні.

Радник Путіна: Росія може скасувати вільну торгівлю з Україною

Євразійська економічна комісія вивчає питання припинення відносин вільної торгівлі з Україною у разі підписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС, заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв.

Митниця РФ не знімає «додаткових процедур контролю» українського експорту

Бєлгородська митниця на російсько-українському кордоні "працює у дотеперішньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю стосовно українських товарів". "Вказівок про скасування режиму наразі не надходило", - повідомив сьогодні начальник митниці генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков

The Financial Times: ЄС надіслав Росії попередження з приводу України

Європейський Союз у вівторок надіслав Росії різке попередження через односторонні та дискримінаційні торгові обмеження, запроваджені нею щодо України. Як зазначається у статті, «в заяві представник ЄС Джон Кленсі (John Clancy) заявив, що Брюссель ставить під питання підстави для обмеження Росією українського експорту. Він додав: «З точки зору ЄС, будь-яка економічна загроза з Росії, спрямована проти України і пов'язана зі можливим підписанням країною Угоди про асоціацію з ЄС, неприйнятна».

Азаров каже, що Україна не хоче пільг від МС, але просить грати за правилами

Україна закликає своїх торгових партнерів, зокрема, учасників Митного союзу, дотримуватися правил взаємної торгівлі, визначених Світовою торговою організацією (СОТ) і Угодою про зону вільної торгівлі СНД. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Також він зауважив, що проблеми на митниці з Росією виникли з вини українських компаній і через недостатню взаємодію митниць двох країн.

Угоду про реверс газу з Румунії підпишуть у жовтні

Україна розраховує в жовтні поточного року підписати угоду про постачання природного газу з території Румунії. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.