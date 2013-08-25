У Харкові побили рекорд Гіннеса, створивши клумбу довжиною 2,8 кілометра (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, представники Книги рекордів Гіннесса підтвердили, що це майже на 800 метрів перевищує попередній рекорд, встановлений у місті Тілбург (Нідерланди) у 2009 році.

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Квіткова клумба на набережній річки Лопань біля скверу «Стрілка» створена на честь 70-річчя визволення міста та Дня Незалежності України. Зараз набережну прикрашають 80 тисяч жовто-синіх квітів.

За словами флористів, які працювали над рекордною клумбою, рослини сорту тагетіс і петунія невибагливі й при гарному поливі цвітуть до морозів. Квіти залишаться на набережній до 28 серпня, потім їх розвезуть у харківські школи.