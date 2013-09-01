Сьогодні відзначають День знань

Віктор Янукович привітав учнів, студентів і освітян з нагоди свята, повідомив офіційний сайт президента.

"У сучасному світі якісна освіта - це запорука успішності та реалізованості. Саме тому підвищення її доступності та конкурентоспроможності є сьогодні безумовним пріоритетом державної політики", - наголосив Янукович.

Також він побажав усім освітянам міцного здоров'я, щастя, наполегливості та наснаги.

У більшості шкіл вже відбулись свята Першого дзвоника.

Завтра навчання у школах розпочнуть більш як 4 мільйони учнів, з них - близько 450 тисяч першокласників, що на 17 тисяч більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, цього року проведення урочистої частини початку навчального року припало на неділю.