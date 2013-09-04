ВР відмовилася карати п'яних винуватців ДТП пожиттєвим позбавленням прав

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували лише 118 із 387 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На тему: У Дніпропетровську п’яний водій збив на зупинці двох чоловіків: один загинув

Верховна Рада відправила цей законопроект на доопрацювання у комітети.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статті 286 Кримінального кодексу України, відповідно до яких, якщо під час ДТП є загиблі або ж люди отримали ушкодження середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження і було встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, то цей водій карається позбавленням волі на строк 10 років, з пожиттєвим позбавленням права керувати транспортними засобами.