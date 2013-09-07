Кращим фільмом "Венеціанської класики" стала комедія італійця Еліо Петрі

У 2013 році ця програма, що проходить у рамках 70-го Венеціанського кінофестивалю, вперше проводилася як конкурсна. Участь у ній брали відреставровані копії фільмів "Чаклун" Уїльяма Фрідкіна, "Туманні зірки Великої Ведмедиці" Лукіно Вісконті, "Моя дорога Клементина" Джона Форда, "Чи пам'ятаєш ти Доллі Белл?" Еміра Кустуріци, "Земляк" Роберто Росселіні та інші роботи.

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Як передає РІА «Новости», про це повідомили на прес-конференції представники журі цієї програми.

Оцінювали картини, що стали класикою світового кінематографа, студенти італійських кінофакультетів, які й визнали кращою комедію 1973 року "Власність більше не крадіжка" про банківського клерка, який вирішує боротися зі згубною дією грошей на людей і починає їх красти. Реставрація картини проходила за підтримки болонської Сінематеки.

Крім нагороди за кращий відреставрований класичний фільм, журі конкурсу "Венеціанська класика" також визначали кращий документальний фільм про історію кінематографа. Переможцем у цій номінації виявився режисер Гейб Клінгер, який зняв фільм "Подвійна гра: Джеймс Беннінг і Річард Ліклейтер".

Венеціанський кінофестиваль у 2013 році проходить із 28 серпня по 7 вересня. На головний приз - статуетку "Золотого лева" - претендують 20 картин. Переможців буде оголошено сьогодні, 7 вересня, ввечері. Журі основного конкурсу очолює класик італійського кінематографа режисер Бернардо Бертолуччі.