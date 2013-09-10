Росспоживнагляд збирається заборонити молдовський алкоголь

"Завтра , можливо , буде прийнято рішення про повне припинення поставок молдовської алкогольної продукції в Російську Федерацію" , - повідомляється на сайті відомства.

Як повідомляє РІА Новости, за результатами досліджень лабораторій Росспоживнагляду тільки за останній час виявлено вісім партій алкогольної продукції (дві партії вина і шість партій коньяку), що не відповідають вимогам безпеки щодо вмісту дибутилфталату і ди( 2- етилгексил)фталату. Йдеться про виробників СП VinariaPurcari, "Комбінат з виробництва вин "Крікова" , АТВТ "Арома". При цьому в окремих партіях норми за вмістом шкідливих речовин були перевищені в 80-90 разів.

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"При проведенні лабораторних досліджень проб коньяку (дивин), поданих для цілей державної реєстрації, також у двох випадках виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин. Дослідження наданих проб алкогольної продукції триває. Експертні висновки на дану алкогольну продукцію в стадії оформлення" , - повідомляє відомство.