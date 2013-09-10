З Умані масово від'їжджають хасиди - лишилося 300 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманського міськвідділу УМВС у Черкаській області, станом на ранок 10 вересня Умань вже покинуло більше 27 тис. хасидів. Вони поїхали автобусами та автомобілями до аеропортів Києва, Одеси та Вінниці. Залишилось тільки 300 осіб, які мають поїхати до 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, до Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. паломників з 16 країн. Цього року Новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечували 428 міліціонерів УМВС у Черкаській області, 12 ізраїльських поліцейських та 89 співробітників ДСНС, в тому числі водолази, хіміки, піротехніки.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.