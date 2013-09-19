Бориспіль законсервує практично новий термінал F

За словами гендиректора аеропорту Олексія Кочанова, зараз цей термінал приймає кілька рейсів на день.

"Тому аеропорту накладно його утримувати. Тим більше, що термінал знаходиться у віддаленості від всієї інфраструктури. До того ж, коли термінал F будували, то передбачали, що в разі відкриття іншого терміналу, такого як D, термінал F буде закрито", - розповів газеті Вести Кочанов. І додав, що тепер термінал F може стати вантажним портом.

Нагадаємо, Термінал «F» був відкритий 21 вересня 2010 року, пропускна здатність якого за годину становить 900 пас. на виліт і 900 на приліт. Раніше планувалося, що термінал F буде використовуватися для обслуговування low cost авіакомпаній, а B - для внутрішньоукраїнських рейсів. МАУ перейшла в термінал F восени 2010 року і здійснювала звідти міжнародні рейси. Внутрішні рейси виконуються з терміналу B, який розташований поруч з F.

У березня 2013 року Рахункова палата України у ході аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво та реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», були використані неефективно та з порушенням законодавства внаслідок нестачі контролю з боку Міністерства інфраструктури та організації «Укрєвроінфрапроект»