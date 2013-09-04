У Борисполі затримали трьох паломників-хасидів без документів
12:41, 04 вересня 2013Суспільство
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В аеропорту «Бориспіль» співробітниками Держприкордонслужби було не пропущено в Україну трьох паломників-хасидів, які намагалися перетнути державний кордон без документів.
Всього в Україну вже прибуло 14 559 паломників-хасидів
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Правопорушників було виявлено під час перевірки документів серед пасажирів рейсів, що прибули із Ізраїлю для святкування єврейського Нового року. Чоловіки не мали документів, що дають право на перетин державного кордону України. Тому їх усіх було відправлено зворотними рейсами.
Всього в Україну вже прибуло 14 559 паломників-хасидів.
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