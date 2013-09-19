Міндоходів хоче заборонити продаж в duty-free покупцям без паспорта

Також пропонується зобов'язати магазини реалізовувати товари фізичним особам, які виїжджають за кордон, тільки з пред'явленням посвідчень особи і посадочних талонів (посадочних документів, у разі, якщо пасажир подорожує залізничним транспортом).

Про це йдеться в проекті постанови уряду, розробленій у Міндоходів і опублікованій на сайті міністерства.

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«Факт продажу товару підтверджується товарним або касовим чеком, в якому зазначається дата і час продажу, номер рейса (номер потягу або назва судна), серія і номер документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний код товару і його вартість», - йдеться в проекті документа.

Крім того, цим же проектом постанови передбачається, що власники магазинів будуть зобов'язані до 15 числа кожного місяця подавати митну декларацію про продані товари. Зберігати і продавати неоформлені товари в магазинах безмитної торгівлі буде заборонено. Крім того, заборонено буде продавати товари пасажирам, які запізнилися на свої рейси.

У разі схвалення проекту постанови урядом, вона набере чинності через 45 днів з дня публікації.

На сьогодні пред'явлення документа, що засвідчує особу, при купівлі товарів у магазинах безмитної торгівлі не обов'язкове.