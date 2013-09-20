В Україні хочуть забезпечити максимальну безпеку продуктів харчування

Кабінет міністрів завершив роботу над новим базовим законопроектом, який регламентує безпеку харчової продукції, пише Комерсант-Україна.

Документ робить обов'язковим використання виробниками системи HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) - комплексного аналізу ризиків та небезпечних факторів у виробництві продуктів харчування. Ця система є обов'язковою в Євросоюзі, а також у ряді інших країн, зокрема в Канаді, Австралії та Японії. З липня цього року вона прийнята і в державах Митного союзу.

У відповідності до системи HACCP вводиться принцип відстежування. Він означає, що виробникам доведеться вести суворий облік того, яку сировину вони купують і кому продають свою продукцію. Ці дані будуть об'єднані в єдину базу, що дозволить швидко відстежити поширення неякісної продукції. Як приклад використання такої бази в пояснювальних документах до законопроекту наводяться випадки виявлення у молоці афлатоксину в Німеччині в березні нинішнього року. "Джерелом зараження була кукурудза, імпортована із Сербії. Завдяки системі було визначено, на які ферми потрапив цей корм, що дозволило вчасно вжити заходів для захисту споживачів", - йдеться в документі.

На тему: В українських супермаркетах продають їжу з немаркованими харчовими добавками

Законопроект також передбачає, що відповідальність за неякісну продукцію лягає не тільки на фізичних осіб, а й безпосередньо на підприємства. При цьому Кримінальний кодекс пропонується доповнити статтями за обіг неякісних продуктів, які заподіяли шкоду здоров'ю. При цьому детальна ініціатива не вперше виноситься на розгляд Верховної ради, проте раніше вона не знаходила підтримки депутатів. Аргументом проти найчастіше називали витрати виробників через необхідність відповідати новим стандартам.