Росія закриває кордон для овочів і фруктів з Польщі

Россільгоспнагляд заявляє, що польські постачальники порушують не лише російські, а й міжнародні фітосанітарні стандарти.

За даними польського агентства, днями ця служба затримала поставку до Росії 44 тонн яблук і груш , виявивши в них занадто великий вміст залишків пестицидів і нітратів. Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

РАР повідомляє , що минулої суботи голова Россільгоспнагляду Геннадій Онищенко заявив, що російські власті підозрюють, що в Росію через Польщу потрапляють низькоякісні продукти за підозрілими схемами.

"Працюють якісь нелегальні, а часто кримінальні схеми, коли до Польщі привозиться продукція, яка потім оформляється як ніби польська і через Білорусь потрапляє на російський ринок" - заявив Онищенко.

Він зазначив , що в його зауваженнях немає ніякого політичного підтексту, а головним мотивом є бажання влади убезпечити здоров'я росіян.

РАР нагадує, що нещодавно Россільгоспнагляд висловлював зауваження до якості поставленого із Польщі м'яса і молочних продуктів, не виключаючи введення ембарго на їх поставку в РФ.

Як повідомляв УНІАН, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлі з ЄС. Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію та ЗВТ у листопаді 2013 року.

Польща, найбільший безпосередній західний сусід України, і найактивніший лобіст приєднання українців до Європейського Союзу, в який поляки входять з 2004 року.