Янукович призначив нового голову Держсільгоспінспекції
17:39, 24 вересня 2013Суспільство
844
Президент України Віктор Янукович призначив головою Державної інспекції сільського господарства (Держсільгоспінспекції) Владислава Гончаренка
Владислав Гончаренко став новим головою Держсільгоспінспекції
Відповідний указ Президента України від 24 вересня 2013 року оприлюднено на сайті голови держави.
До цього призначення Гончаренко очолював Центральну спілку споживчих товариств України (Укоопспілка).
На тему: Янукович затвердив новий склад групи з підготовки послань до Ради
Посаду голови Держсільгоспінспекції раніше обіймав Микола Вашешников, якого звільнено указом Президента від 24 вересня 2013 року.
Довідка УНІАН. Вашешников став головою Держсільгоспінспекції в травні 2012 року. До цього він очолював департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter