Янукович призначив нового голову Держсільгоспінспекції

Відповідний указ Президента України від 24 вересня 2013 року оприлюднено на сайті голови держави.

До цього призначення Гончаренко очолював Центральну спілку споживчих товариств України (Укоопспілка).

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Посаду голови Держсільгоспінспекції раніше обіймав Микола Вашешников, якого звільнено указом Президента від 24 вересня 2013 року.

Довідка УНІАН. Вашешников став головою Держсільгоспінспекції в травні 2012 року. До цього він очолював департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства.