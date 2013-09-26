На Харківщині двох офіцерів міліції засудили за катування

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Первомайського міжрайонного прокурора Руслана Скуратовича.

За його словами, під час слідства було встановлено, що 9 січня 2011 року лейтенант та капітан міліції доставили до міськвідділу мешканця Лозової разом із його співмешканкою та донькою. Шляхом психологічного впливу та погроз правоохоронці змушували чоловіка зізнатись в кримінальному злочині.

Чоловік, побоюючись за здоров’я та життя сім’ї, вирішив привернути увагу та вистрибнув з 4-го поверху будівлі міськвідділу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

На тему: У Донецьку міліціонери змушували жінку продавати наркотики, погрожуючи в'язницею

Крім того, повідомив Скуратович, доки тривало слідство, міліціонери у квітні 2011 року провели незаконний обшук у наркозалежного лозівчанина та вимагали у нього гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Однак, кошти вони так і не отримали.

24 вересня 2013 року Первомайський міськрайонний суд визнав обох міліціонерів винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень із застосуванням насильства, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 127 (катування за попередньою змовою групою осіб) ч. 2 ст. 162 (незаконне проникнення до житла особи, незаконне проведення огляду та обшуку вчинені службовою особою), ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем вчинене працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Екс-міліціонери отримали по сім з половиною років позбавлення волі.