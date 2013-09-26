МВФ планує провести переговори з Україною до кінця осені

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтверджує плани провести переговори з керівництвом України про відновлення співпраці й підписання нової програми кредитування обсягом близько 15 млрд дол. до кінця осені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джері Райс.

«Я можу сказати, що технічні дискусії тривають, і зустріч (місії з керівництвом країни - УНІАН), відбудеться пізніше, цієї осені», - сказав Райс.

Раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю інформагентству Bloomberg заявив, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення цього року угоди з Міжнародним валютним фондом про кредит. За словами глави держави, Україна виконала всі умови надання фінансування, окрім однієї - підвищення цін на газ для населення. Разом із тим, Україна готова замінити цю умову іншою й готова до відповідних переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у липні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною в листопаді, після того, як країну відвідає місія Фонду.

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Тоді ж, у липні, Рада директорів Міжнародного валютного фонду висловила намір включити Україну в післяпрограмний моніторинг, що передбачає частіші консультації з владою з питань макроекономічної політики й подолання кризових явищ, оскільки заборгованість України перед Фондом перевищила допустимий розмір у 200% квоти. Обсяг заборгованості України перед МВФ станом на 30 липня становить 5,27 млрд СДР (8 млрд дол.) – 383,8% квоти.

Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяє доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці з МВФ стане сигналом до відновлення співпраці з Європейським Союзом за програмою надання фінансовій допомоги Україні в обсязі 610 млн євро.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява колишнього голови місії Крістофера Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту й дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторів із метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання й створення нових робочих місць.