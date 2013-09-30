На Житомирщині вовк забіг у село та покусав людей

Як повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини у Житомирській області Володимир Вісик, "вчора під вечір у село Селезівка Овруцького району Житомирщині забіг вовк та покусав трьох жінок у різних подвір'ях".

"Спочатку вовк забіг в одне подвір'я, накинувся на жінку, вкусив її за голову, руку та плече, потім в іншому подвір'ї покусав ще двох жінок»,- зазначив Вісик.

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Вовка вбили та передали на експертизу, яка має встановити, чи була тварина хвора на сказ.

Дві постраждалі жінки звернулися до травматологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні.

Зараз медики надають їм допомогу.

Точна кількість людей, які постраждали від вовка зараз встановлюється.