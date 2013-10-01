Від сьогодні за містом треба вмикати ходові вогні або фари

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, відповідні вимоги передбачені пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, відповідно до якого з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунками мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар.

На тему: В Україні з сьогоднішнього дня діють нові правила дорожнього руху

«Основна мета цієї вимоги - зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах, шляхом додаткового позначення рухомого транспортного засобу», - підкреслили в ДАІ.