У Москві випав сніг (фото)

11:38, 01 жовтня 2013
Суспільство
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У столиці Росії Москві, а також кількох інших містах РФ сьогодні, 1 жовтня, випав сніг

Сніг у Чебоксарах / Фото: Твіттер @__MariYka

Слабкий сніг почався в Москві у вівторок вранці, при цьому він майже одразу танув, не затримуючись на землі.

Слабкий сніжок спостерігався в центрі Москви, на південному заході і південному сході. З неба, затягнутого сірими хмарами, на столичні вулиці і перехожих падали невеликі снігові крупинки. У деяких районах опади представляли собою мокрий сніг і супроводжувалися невеликим вітром, повідомляє РІА Новости.

Сніг у Саранську / Фото: instagram krassalisa

Також снігопад спостерігався ще в декількох містах країни - Чебоксарах, Пермі, Іжевську, Пензі, Уфі, Саранську. Ранній сніг викликав досить бурхливу реакцію у користувачів соцмереж Росії.

Як відомо, це вже не перший сніг у Москві цієї осені. В останніх числах вересня в окремих районах міста спостерігався слабкий мокрий сніг.

Раніше УНІАН повідомляв, що на сході і північному сході України перший сніг очікується на початку жовтня.

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