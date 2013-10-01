У Москві випав сніг (фото)
У столиці Росії Москві, а також кількох інших містах РФ сьогодні, 1 жовтня, випав сніг
Слабкий сніг почався в Москві у вівторок вранці, при цьому він майже одразу танув, не затримуючись на землі.
Слабкий сніжок спостерігався в центрі Москви, на південному заході і південному сході. З неба, затягнутого сірими хмарами, на столичні вулиці і перехожих падали невеликі снігові крупинки. У деяких районах опади представляли собою мокрий сніг і супроводжувалися невеликим вітром, повідомляє РІА Новости.
Також снігопад спостерігався ще в декількох містах країни - Чебоксарах, Пермі, Іжевську, Пензі, Уфі, Саранську. Ранній сніг викликав досить бурхливу реакцію у користувачів соцмереж Росії.
Як відомо, це вже не перший сніг у Москві цієї осені. В останніх числах вересня в окремих районах міста спостерігався слабкий мокрий сніг.
Раніше УНІАН повідомляв, що на сході і північному сході України перший сніг очікується на початку жовтня.