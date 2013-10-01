Фонд гарантування вкладів може включити до своєї системи представників бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора- розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик у ході круглого столу на тему реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

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«На прикладі двох ліквідовуваних банків ми бачимо, що необхідно зробити наступний крок, щоб захистити в тому числі й ці категорії вкладників. Зараз тривають дискусії щодо доцільності розширення переліку суб`єктів, на яких поширюватимуться гарантії фонду», - сказав представник Фонду у відповідь на запитання кореспондента УНІАН про наміри Фонду щодо захисту коштів представників малого та середнього бізнесу за прикладом деяких європейських країн.

Водночас, за словами Оленчика, говорити про те, що малий і середній бізнес буде захищений гарантіями фонду, ще рано. «Ми ініціювали цю дискусію. І вже до кінця року може бути сформована спільна позиція фонду, Національного банку та Міністерства фінансів, на підставі якої виникнуть ті або інші законодавчі ініціативи», - сказав він.

Також Оленчик зазначив, що поле питань, які необхідно врегулювати в рамках реформування системи гарантування вкладів, достатньо широке, але фонд працює над їх вирішенням. «В одному законі в один крок ми не можемо вирішити всі проблеми. Деякі питання ми залишили на наступний крок. Якщо подивитися стратегію фонду на 2013-2017 роки, то питання, які ви піднімаєте, там є. Але остаточне рішення залежить не лише від нас. Реформи не закінчилися, вони тривають», - резюмував представник фонду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління в сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків із ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Фонд не відшкодовує кошти суб`єктам підприємницької діяльності, власникам ощадних сертифікатів на пред`явника, вкладів у банківських металах і вкладів, що перевищують розмір гарантованого відшкодування. Розрахунки з такими вкладниками, як і з іншими кредиторами ліквідовуваного банку, проводяться за рахунок коштів, отриманих у результаті реалізації майна банку, у визначеній законодавством черговості. Згідно з цією черговістю, вимоги вкладників — фізичних осіб у частині, що перевищує виплачене фондом відшкодування, здійснюються в четверту чергу. Вимоги кожної наступної черги задовольняються по мірі надходження коштів від реалізації майна й повного задоволення вимог попередньої черги, при цьому в разі браку коштів для задоволення всіх вимог у черзі вони задовольняються пропорційно.