Україна майже вдвічі збільшила імпорт газу з Угорщини

Про це повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

У першій половині серпня компанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, здійснив роботи з розширення пропускної спроможності газового коридору на кордоні з Угорщиною, завдяки чому добовий обсяг прокачування вдалося збільшити на 60%. За весь липень 2013 року поставки природного газу в Україну з території Угорщини становили 154,53 млн куб. м.

На тему: Газовий реверс: Україна імпортує 7 млрд кубів газу з Угорщини і Словаччини

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький, проте через необхідність узгодження цього питання з російським газовим монополістом — компанією «Газпром» підписання угоди зі словацьким оператором ГТС для України ускладнюється. Проте директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач вважає, що поставки природного газу зі Словаччини в Україну в реверсному режимі можуть бути налагоджені вже до кінця цього року, але це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України».

На сьогоднішній день поставками газу в Україну займаються енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (із території Угорщини), компанія Сергія Курченка СЄПЕК (також із території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).