Газовий реверс: Україна імпортує 7 млрд кубів газу з Угорщини і Словаччини

Україна планує e 2013 році укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 4-го щорічного Українського енергетичного форуму заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Поточного року планується також укладання окремих контрактів на поставки природного газу в об'ємі до 7 млрд куб. м через територію Угорщини і Словаччини», - заявив В.Чупрун.

“З 1 березня 2012 року “Укртрансгаз” забезпечив можливість прийому газу з Угорщини до України в об'ємі до 3 млн. куб. м на добу у зимовий період і понад 1 млн. куб. м - у літній – додав він.

Також заступник голови “Нафтогазу” підкреслив, що угорська сторона підтвердила технічну можливість подачі газу, і на даний час сторони підписали технічну угоду і готові до транспортування газу з території Угорщини до України.

“Заплановані поставки газу з території Словаччини в об'ємі до 3 млн куб. м на добу на даний момент вимагають технологічного узгодження”, - повідомив В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує у першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину і Угорщину.

22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставки природного газу об'ємом до 5 млрд кубометрів щороку.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний об'єм газу, який може бути поставлено до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн. куб. м газу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю у РФ до 20 млрд куб. м.