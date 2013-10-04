У Луганську колишня офіцер держбезпеки померла від холоду

Луганський центр допомоги бездомним зафіксував першу смерть від переохолодження. Загибла - Ірина Бичик, 1953 р. н.

Замерзла жінка в минулому була офіцером держбезпеки, протягом трьох років служила в Афганістані. Останнє місце роботи Бичик до 2006 року - МВС. У 2006 році у неї згорів будинок, і вона стала жити на вулиці.

Про це повідомляє "Остров", з посиланням на голову луганського відділення благодійного фонду Ксенії Петербурзької Ірину Готман .

"Цього року дуже рано прийшли заморозки і ми боїмося, що почнеться хвиля смертей бездомних. Більшість із них рятуються на трубах опалення, яке ще не ввімкнули", - розповіла Готман.

Як зазначила начальник управління праці та соцзахисту Луганської міської ради Світлана Малахова, Центр реінтеграції громадян без певного місця проживання, розташований на базі шостої міської лікарні, планує розпочати свою роботу завтра, 5 жовтня.

"Ми планували відкритися 1 жовтня, але у нас не вийшло. Зараз йдуть підготовчі роботи, і вже сьогодні вночі ми приступимо до роботи", - зазначила Малахова.

Загибла жінка стала другою за рахунком жертвою негоди в Україні. До цього, як повідомлялося, в Житомирській області від переохолодження загинув 34-річний чоловік, житель села Ірша Радомишльського району.