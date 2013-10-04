Бій Кличко - Повєткін відбудеться у Москві вже завтра

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO і WBA українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією WBA росіянином Олександром Повєткіним відбудеться завтра, 5 жовтня, в Москві.

Вартість квитків, які розділені на чотири категорії - Platinum, Silver, Gold і Bronze, становить від 1200 до 150 тис. рублів.

Повєткін провів два бої на арені "Олімпійського"​​, а для Кличка-молодшого майбутній поєдинок стане першим у цьому залі. Однак арена добре знайома його старшому братові: у вересні 2012 року Віталій переміг тут німця Мануеля Чарра. Володимир був секундантом старшого брата.

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Як повідомляв УНІАН, одним з почесних гостей на поєдинку Кличко-Повєткін, стане екс-чемпіон світу за чотирма версіями знаменитий британський боксер у суперважкій вазі Леннокс Льюїс.