Уряд Єханурова дозволив затопити одну з найдавніших ділянок суші Євразії

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства палива та енергетики про передачу в постійне користування державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 27,7218 га регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» для розміщення хвостової частини Олександрівського водосховища Ташлицької гідроакумулюючої станції.

Текст постанови Кабміну від 20 червня 2006 року розміщено на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, НАЕК «Енергоатом» передадуть 11,5863 га в Арбузинському, 11,7992 га у Доманівському районах Миколаївської області, а також 4,3363 га в м. Южноукраїнськ.

Землі будуть передані в розпорядження НАЕК «Енергоатом» після ухвалення Миколаївською обласною радою відповідного рішення про виключення вказаних ділянок зі складу ландшафтного парку.

Довідка УНІАН. Ташлицька ГАЕС входить до складу Південно-Української атомної електростанції. Встановлена проектна потужність Ташлицької ГАЕС у турбінному режимі 1-3 гідроагрегатів - 453 МВт і 1-6 гідроагрегатів - 906 МВт; у насосному режимі - 670 МВт і 1378 МВт, відповідно; річне виробництво електроенергії 485 млн. кВт/год. і 760 млн. кВт/год., відповідно. Кошторисна вартість будівництва Ташлицької ГАЕС у цінах 2001 року - 1 млрд. 867 млн. 535 тис. грн. Будівництво передбачається завершити в 2008 році. Після введення в експлуатацію Ташлицької ГАЕС виробництво електричної енергії на Півдні України збільшиться на 2 млрд. кВт/год. Готовність споруд першого пускового комплексу двох гідроагрегатів ГАЕС становить близько 90%.

У квітні ц. р. міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ у ході робочої поїздки в Миколаївську область заявив, що перший гідроагрегат Ташлицької ГАЕС буде введено в експлуатацію 29 червня 2006 року.

Громадські екологічні організації, Міністерство охорони навколишнього природного середовища і Міністерство культури та туризму спільно виступили проти проекту будівництва гідроакумулюючої електростанції, оскільки це загрожує затопленням частини заповідних територій "Гранітно-степове Побужжя".

"Гранітно-степове Побужжя" є однією з найдавніших ділянок суші Євразії. За даними вчених, воно не покривалося морськими водами вже понад 60 млн. років і виконувало роль одного з центрів утворення видів у Причорномор`ї. В даний час в заповіднику зустрічаються понад 100 видів тварин і рослин, занесених у Червону книгу України та Європейський червоний список.