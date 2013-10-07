В Україні стандарти гарантування вкладів жорсткіші, ніж в Європі та Росії

Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Андрій Оленчик, пише Дзеркало тижня.

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"Йдеться про оперативний фінансовий резерві страховика депозитів", - уточнив Оленчик.

Також він зазначив, що згідно із законом "Про систему гарантування вкладів фізосіб" при необхідності НБУ і уряд можуть надавати ФГВФО фінансову підтримку.

Разом з тим директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олена Шарова звернула увагу на те, що максимальна сума депозитів, яка підпадає під гарантію в Україні, перевищує відповідну суму, зокрема, в Російській Федерації.

"Якщо подивитися на інші країни, то, звичайно, ситуація різна. Казахстан, Туреччина, наприклад, трохи більшу від нашої суму відшкодовують", - додала Шарова.

Нагадаємо, в Україні гарантована сума відшкодування за депозитами установилена на рівні 200 тисяч гривень (Фонд гарантування вкладів може переглянути її тільки в бік збільшення), що повністю покриває 99,5% всіх вкладів у банках-учасників Фонду. Середній розмір депозиту по системі зараз становить близько 8270 грн.