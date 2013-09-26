Без чіткої програми Угода з ЄС може "з'їсти" 1-2% ВВП України - експерт

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України, академік НАНУ Валерій Геєць.

«Ейфорія від політичних процесів повинна піти в небуття. Повинна бути чітка програма адаптації та імплементації (Угоди - УНІАН). Без такої програми, з урахуванням всіх чинників можна втратити до 1-2% ВВП», - сказав Геєць.

При цьому він наголосив, що ситуація в економіці України в 2014 році багато в чому буде зумовлена поточною кон'юнктурою й успіхами у сфері втілення існуючих зовнішньоекономічних домовленостей.

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«2014 рік розвиватиметься за рахунок ситуації, яка в принципі існує в економіці. Європейська економіка зростатиме вкрай повільно, а то й зовсім не зростатиме. У країнах Митного союзу теж економіка зупинилася. Це накладатиметься на Україну. Економіка України падає, інвестиційна активність – низька, ми далеко не відновили навіть рівень 90 року», - сказав економіст.

При цьому він відмовився говорити про якісь цифрові значення можливих втрат в 2014 році. «Говорити про цифрові показники – важко. Кожна складова імплементації Угоди (про асоціацію - УНІАН) потребуватиме істотних коштів. Де джерела цих коштів? Я щоразу ставлю це запитання, але відповіді не чую, і розмов на цю тему я теж не чую», - наголосив експерт.

На його думку, розраховувати на допомогу ЄС чи Міжнародного валютного фонду в цьому сенсі Україні не доводиться. «Зараз тривають розмови про МВФ. Але в нинішній ситуації він нам навряд чи дасть гроші у зв'язку з тим, що є проблеми в Греції, Італії, Іспанії. А все залежить від ресурсів і допомоги, які ми одержимо», - запевнив Геєць.

Він також не став покладати серйозних сподівань на перспективи у взаємній торгівлі. «Торгові позитиви – це 2-3 роки, і далі вони зникають. Якщо у нас не буде виробничої кооперації, закриються підприємства, ефект від торгових преференцій зникне», - зазначив експерт.

При цьому, коментуючи перспективу підвищення кредитних рейтингів України в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Геєць сказав: «Саме по собі підписання Угоди навряд чи позначиться на зростанні рейтингів, які були знижені через внутрішні проблеми, що їх ми спостерігаємо в Україні. Все залежатиме від позиції ЄС, від позиції країн Митного союзу, яких вони вживуть заходів щодо України, якими будуть виклики для України в процесі адаптації законодавства – зокрема в 2014 році. Ми повинні розуміти, що й скільки ми витрачатимемо на це».

Як повідомляв УНІАН, на думку глави Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, зростання економіки України в разі успішної імплементації Угоди про Асоціацію може становити до 6% ВВП, а щорічна економія коштів експортерів в результаті скасування мит – до 750 млн. євро.

Разом з тим, експерти – прихильники приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану пророкують дефолт Україні і необхідність знайти до 35 млрд дол. допомоги для України з метою запобігання негативним явищам у разі Асоціації з ЄС.