В Ужгороді жінка побила даішників і ножем пробила їм колесо

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, наряд працівників Державтоінспекції міста 15 вересня близько 22.35 год. помітив на вул.Гранітній джип «Гранд Черокі» зі словацькими номерами, який було вирішено зупинити для перевірки.

Втім на вимогу зупинитися водій джипа не відреагував, тож правоохоронці стали його переслідувати на службовій «Шкоді Октавії». Коли автомобіль втікача був зупинений, з’ясувалося, що водій не мав жодних документів на машину й відмовлявся спілкуватися з правоохоронцями.

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Більше того, зненацька із салону іномарки вийшла нетвереза жінка-пасажир і стала нецензурно висловлюватися на адресу працівників ДАІ, хапала їх за форму, намагалась завдати тілесних ушкоджень, а потім пішла додому, взяла великий кухонний ніж і пошкодила ним переднє праве колесо на службовій «Шкоді».

Пробивши одне, вона намагалась порізати й решту коліс, проте їй вчасно перешкодили це зробити.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, керівництво Ужгородського міськвідділу міліції та міської ДАІ. 34-річний водій джипа виявився нетверезим, щодо нього складено відповідний адміністративний протокол, машину затримано на штрафмайданчик міліції. Натомість войовничій пасажирці доведеться нести ще й кримінальну відповідальність за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).