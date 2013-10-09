Кабмін планує заборонити пральні порошки з фосфатами

Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров у вступному слові на засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, за його словами, фосфати - один із головних чинників забруднення поверхневих вод, зокрема і тих, що є джерелами питного водопостачання. Зрозуміло, наскільки негативно це впливає на здоров’я людини.

«Україна йде тим же шляхом, що й США, Німеччина, Канада, Італія, Австрія, Голландія, Норвегія тощо, які відмовились від застосування у побуті мийних засобів на основі фосфатів», - зазначив Азаров.

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При цьому він нагадав, що Євросоюз відповідними директивами визначив етапність відмови від цих небезпечних складових до 1 січня 2017 року. Проект технічного регламенту Митного союзу також передбачає повне видалення фосфатів зі складу синтетичних миючих засобів до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2013 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про державне регулювання у сфері мийних засобів», яким пропонується запровадити обмеження щодо виробництва, використання, ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів.

Авторами даного законопроекту є народні депутати з фракцій Партії регіонів, «Батьківщина» та «УДАР».

Даним законопроектом передбачається заборонити з 1 січня 2013 року ввезення на територію України мийних засобів на основі фосфатів та/або поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам, а також заборонити виробництво, використання та розповсюдження на території України мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 8,5 відсотка маси мийного засобу.

З 1 січня 2014 року передбачено заборонити виробництво, використання та розповсюдження мийних засобів з масовою частковою аніонних поверхнево-активних речовин більш як 3 відсотка маси мийного засобу.

Далі, згідно з законопроектом, передбачається заборонити з 1 січня 2016 року виробництво, використання та розповсюдження в Україні мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 0,2 відсотка маси мийного засобу.

Також законопроектом передбачено ввести заборону на рекламу мийних засобів, що містять фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам у сфері мийних засобів.