У Кабміні розробили проект закону про зменшення кількості фосфатів у побутовій хімії

Йдеться, зокрема, про зменшення і поступове виведення з ужитку миючих засобів, що містять фосфати. Проект закону розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.01.2012.

Метою проекту Закону є зменшення використання на території України синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії на основі фосфатів. На сьогодні жодних заходів для цього не робиться. Як наслідок - дані статистики свідчать про збереження тенденції надходження у водні об'єкти України значної кількості фосфатів. Наприклад, в 2011 році в Дніпро потрапило 2850 тонн фосфатів.

Як відомо, фосфати, що потрапляють у навколишнє природне середовище при використанні синтетичних миючих засобів, - один з головних чинників забруднення поверхневих водних об'єктів, також може призводити до розвитку таких негативних процесів як евтрофікація (цвітіння) води. Крім того, через питну воду, джерелами якої є водойми, фосфати негативно впливають безпосередньо на здоров'я людей.

Підвищена концентрація фосфатів у стічних водах, що надходять на очисні споруди підприємств водопровідно-каналізаційного господарства призводить до того, що очисні споруди не справляються з видаленням фосфатів. Модернізація зношених очисних споруд для очищення вод від фосфатів вимагає виділення значних фінансових ресурсів.

Більшість країн світу (зокрема Італія, Австрія, Голландія, Норвегія, Німеччина, Канада і США) добровільно відмовилися від застосування в побуті миючих засобів на основі фосфатів. Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31.03.2004 "Про миючі засоби" встановлені жорсткі вимоги щодо поступового припинення надходження на ринок пральних порошків з вмістом фосфору в два етапи: до 30 червня 2013 року і до 1 січня 2017 року. Крім того, проект технічного регламенту Митного союзу також передбачає повне видалення фосфатів зі складу синтетичних миючих засобів у 2020 році.

Законопроектом, розробленим Мінекономрозвитку, передбачається заборонити виробництво, імпорт і реалізацію на території України синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії, у складі яких масова частка фосфатів в перерахунку на Р2О5 (загальний фосфор) складає більше:

17 відсотків - з 1 січня 2014 року;

10 відсотків - з 1 січня 2016 року;

5 відсотків - з 1 січня 2019;

0,7 відсотка - з 1 січня 2021 року.

Прийняття цього законопроекту дозволить скоротити надходження фосфатів у навколишнє природне середовище, що в свою чергу, сприятиме зменшенню забруднення поверхневих водних об'єктів, які є джерелами питного водопостачання. Це, з одного боку, скоротить витрати на очищення водойм, з іншого - захистить здоров'я людей. А в цілому - посилить охорону навколишнього природного середовища та дозволить збільшити реалізацію продукції на європейському ринку.

Контролювати результати Мінекономрозвитку буде за допомогою щорічного аналізу статистичних даних про обсяги фосфатів, що надходять у водні об'єкти та витратах на очищення стічних вод від забруднення фосфатами.

Зараз проект цього Закону підготовлений та розміщено на сайті для обговорення та внесення зауважень і пропозицій.