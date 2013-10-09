Крашкова вимагає від кривдників більше мільйона за моральну шкоду

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час перерви в судовому засіданні заявив журналістам адвокат потерпілої Руслан Радецький.

"У неї (Ірини Крашкової) втрачена працездатність", - заявив адвокат.

У грошовому еквіваленті сума, заявлена в позові, становить 1,14 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, адвокат одного з підсудних Сергія Рябіненка Олексій Гончарук заявив 8 жовтня, що сторона потерпілої вимагає відшкодування моральноої шкоди у розмірі 1 млн. грн.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

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5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив строк утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.