Крашкова дала свідчення в суді

Жителька Врадіївки Ірина Крашкова сьогодні в суді підтвердила, що її згвалтували міліціонери Євген Дрижак і Дмитро Поліщук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в перерві в судовому засіданні журналістам повідомив представник потерпілої Євген Стельмах.

За його словами, Крашкова не змінює свідчень, які дала під час досудового слідства: її спочатку згвалтував капітан міліції Дрижак, який потім запропонував це саме зробити лейтенанту Поліщуку, і той погодився.

Після цього дівчину викинули з машини й били на вулиці троє підсудних - міліціонери і єгер Сергій Рябіненко.

"Вона говорить, що Дрижак витягнув її за волосся на вулицю, і як її били твердим предметом, чимось важким, металевим", - сказав Стельмах.

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Вчора під час дачі свідчень у суді Рябіненко повідомив, що Крашкову автомобільним насосом бив Поліщук.

Засідання Первомайського районного суду в справі про згвалтування й замах на вбивство Крашкової сьогодні проходить у закритому режимі, потерпілій під час дачі свідчень знадобилася перерва, щоб заспокоїтися й прийняти ліки.

Після перерви дівчину опитуватимуть адвокати обвинувачених.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, скоєного з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення про те, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття й згвалтування Крашкової. Згідно з рішенням суду, початок розгляду справи по суті призначено на 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд ухвалив рішення про продовження утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.